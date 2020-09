Frana tra Casalcò e Folli di Ferriere, torna il senso unico alternato

E’ stata riaperta nel pomeriggio di lunedì 28 settembre la circolazione lungo la Provinciale 654R di Val Nure tra le località di Casalcò e Folli nel comune di Ferriere bloccata in seguito a una frana provocata dalle abbondanti precipitazioni notturne.

Dalle prime ore di venerdì 25 settembre la Provincia si era attivata per avviare gli interventi necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza della rete viaria.

La circolazione nel tratto interessato riprende a senso unico alternato, come nei giorni antecedenti alla chiusura, in relazione ai lavori già in corso per il ripristino del locale movimento franoso.