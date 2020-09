Marijuana sul balcone, 55enne nei guai. Ubriachi al volante, 4 denunce

Quattro persone denunciate perché guidavano ubriache, due giovani denunciati per porto di armi o oggetti atti ad offendere, un automobilista segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti è il bilancio dei servizi di controllo del territorio nella notte di sabato da parte dei carabinieri a Piacenza nella zona tra via Colombo, via Caorsana e Via Emilia Parmense. Quarantasei i mezzi fermati e più di 90 le persone controllate.

Due giovani, di 37 e 21 anni, residenti in Rottofreno, avevano in un’auto un coltello a serramanico di genere proibito e un coltello da cucina con una lama lunga 15 cm. Tre attività commerciali sono state controllate in relazione al rispetto delle normative e dei protocolli per “Covid 19”. Non sono state accertate violazioni.

I carabinieri di Bobbio hanno denunciato un uomo di 55 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La pattuglia durante un servizio di controllo del territorio aveva notato nascoste nel giardino di un condominio due piantine di marijuana. I militari hanno quindi eseguito una perquisizione domiciliare e sul balcone dell’appartamento del 55enne, con precedenti e in libertà controllata, e hanno trovato cinque piantine di marijuana alte più di un metro e mezzo, oltre a circa 11 grammi della stessa sostanze ed altri 4 grammi di hashish.