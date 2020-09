Yoga e gite sul fiume: successo per la giornata Fai al Guado di Sigerico

“Vivi il tuo giardino sul Po” è stata la giornata targata Fai, interamente dedicata al fiume e agli ambienti rivieraschi andata in scena al guado di Sigerico a Calendasco Numerosi i visitatori che per tutto l’arco della domenica (27 settembre) hanno raggiunto la riva del fiume. Diverse le proposte degli organizzatori: dalle gite a cavallo con il CS Orsis ai corsi di yoga, dalle visite culturali e botaniche alle gite in barca in collaborazione con la società canottieri Vittorino da Feltre, oltre che con il traghettatore Danilo Parisi. Non sono mancati coloro che hanno semplicemente scelto di trascorrere la giornata con una scampagnata oppure con un pic nic sul prato.

