Monte Ragola: uomo cade e batte la testa, ferita anche la moglie che cerca di aiutarlo

E’ scivolato su una pietraia, cadendo e battendo violentemente la testa. Nel tentativo di soccorrerlo si sarebbe ferita anche la moglie. Brutta avventura per una coppia di Bedonia che nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 29 settembre, è rimasta bloccata sul monte Ragola, al confine con la provincia parmense. Sul posto sono intervenuti gli operatori del soccorso alpino di Piacenza, Parma e Santo Stefano d’Aveto insieme all’elisoccorso.

I soccorritori hanno messo in salvo la donna, mentre sono in corso le operazioni per recuperare e mettere in sicurezza il marito. Entrambi non sono in pericolo di vita.