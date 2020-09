Bassa Valtrebbia e Valluretta: è Paolo Costa il nuovo comandante

E’ approdato al comando della polizia municipale dell’ Unione Bassa Valtrebbia e Valluretta dopo 30 anni trascorsi in quella di Piacenza di cui 28 da ufficiale alla guida del settore Sicurezza Operativa. Si tratta del sostituto commissario Paolo Costa, 54 anni, con alle spalle 30 anni alla polizia municipale di Piacenza. Sostituisce Alessandro Gambarelli. Costa, in accordo con le cinque amministrazioni dell’Unione, ha già definito le prime priorità. Oltre al nuovo comandante altre novità in arrivo, annunciate dal sindaco di Rottofreno Raffaele Veneziani.

