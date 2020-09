“Inizò a drogarsi e diventò violento”: marito condannato per maltrattamenti

Un matrimonio che andava bene, fino a quanto non si è intromessa la cocaina. E’ quanto ha raccontato una donna al giudice del tribunale di Piacenza Sonia Caravelli, per spiegare il repentino cambio di umore e abitudini del marito cinquantenne, diventato via via sempre più nervoso, irascibile e in alcuni casi anche violento. L’uomo, che secondo la ricostruzione avvenuta in aula aveva iniziato a fare uso di stupefacenti nel 2015, è stato condannato a due anni e due mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia. Gli sono stati contestati diversi episodi di insulti, minacce e in un caso anche una vera e propria violenza fisica. La coppia viveva in Val Nure, era stata la moglie a denunciare il marito.

