Volontari in azione per ripulire a San Nicolò: otto sacchi di rifiuti accumulati

Oltre 30 persone con pettorine gialle e blu (i due colori delle associazioni promotrici) hanno accumulato otto grandi sacchi di rifiuti a San Nicolò nella giornata di “Puliamo il mondo”. Quest’anno il Comune di Rottofreno ha affidato l’evento non solo a Legambiente, ma anche alla neonata sezione locale di Plastic Free. I volontari sono stati divisi in gruppi, per garantire il distanziamento e ognuno si è occupato di ripulire una zona del paese comprensiva di area verde o campo giochi. Oltre a cartacce e materiali plastici, hanno rinvenuto il copricerchio di un’automobile, ombrelli, contenitori di detersivi, la testata di un letto e pezzi di ferro. Le tante bottigliette di plastica in buono stato e il vetro sono stati collocati nelle apposite campane stradali. Al termine, Plastic Free ha piantato un melo nel giardino di piazza Montale per ricordare la giornata ed esortare i cittadini a mantenere le aree pulite.

