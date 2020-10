Allerta maltempo, domani chiuse le scuole di Farini e Ferriere. Previsto vento sopra i 100 km all’ora

Riunione in prefettura

Preoccupa l’allerta rossa per il vento previsto domani, 2 ottobre, sulle zone montane del Piacentino. In via precauzionale è stata predisposta la chiusura delle scuole di Farini e Ferriere.

Nel pomeriggio di oggi è stata convocata d’urgenza dal prefetto Daniela Lupo, una riunione del Centro coordinamento soccorsi, in videoconferenza, con la partecipazione dell’assessore della Regione Emilia Romagna, Irene Priolo.

L’allerta rossa riguarda i comuni di Ferriere, Ottone, Zerba, Cerignale, Coli e Corte Brugnatella. Sono previste raffiche anche oltre i 100 km orari. E stata quindi chiesta l’attivazione del Coc (centro operativo comunale) in tutti i casi di allerta rossa e/o arancione e ogni azione utile alla riduzione dei possibili rischi per l’incolumità di beni e persone, utilizzando anche i sistemi di allerta.

Domani mattina è previsto il punto di situazione con un’ulteriore riunione del Centro coordinamento soccorsi.