Bimbo del micronido positivo, sezione chiusa fino all’8 ottobre

Un bimbo è risultato positivo al tampone per coronavirus a Borgonovo. Si tratta del decimo caso, dai nidi alle superiori. Il piccolo frequenta la sezione 2-3 anni dello Spazio Bimbi, il micronido parrocchiale. La notizia è stata confermata da personale interno alla struttura. Due giorni fa, per motivi precauzionali, la sezione frequentata dal bimbo, nove piccoli in tutto, è stata chiusa e tale resterà fino all’8ottobre. L’Ausl per il momento non ha dato notizia del caso e non è quindi noto se e quante persone, piccoli compresi, siano stati sottoposti eventualmente a tampone e messi in isolamento.

