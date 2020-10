Oggi a Piacenza sette nuovi casi di contagi da Coronavirus

Sono sette i nuovi casi di Coronavirus scoperti oggi nella nostra provincia, cinque dei quali relativi a persone che presentavano sintomi.

In tutta la regione non si è registrato alcune decesso, mentre i nuovi contagiati sono 103, per totale di 35.414.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 35 anni.

I tamponi effettuati sono stati 8.418, per un totale di 1.184.856. A questi si aggiungono anche 3.015 test sierologici.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 4.654 (+1 rispetto a ieri).

Le persone complessivamente guarite hanno raggiunto quota 26.276 (+102 rispetto a ieri).

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE

Questi i casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 5.052 a Piacenza (+7, di cui 5 sintomatici), 4.314 a Parma (+5, di cui 3 sintomatici), 5.817 a Reggio Emilia (+18, di cui 8 sintomatici), 4.929 a Modena (+15, di cui 4 sintomatici), 6.346 a Bologna (+34, di cui 23 sintomatici), 585 a Imola (+1, nessun sintomatico), 1.464 a Ferrara (+4, di cui 2 sintomatici), 1.807 a Ravenna (+3, di cui 1 sintomatico), 1.377 a Forlì (+8, di cui 2 sintomatici), 1.131 a Cesena (+3, di cui 2 sintomatici), 2.592 a Rimini (+5, di cui 2 sintomatici)./