Terapia intensiva, 31 nuovi posti. Donini: “Pronti per recrudescenze virus. A breve tamponi rapidi”

L’auspicio è che non servano ma in caso di necessità l’ospedale di Piacenza può contare su 31 nuovi letti di terapia intensiva inaugurati nel reparto di Pneumologia oggi, giovedì 1° ottobre, alla presenza del assessore regionale alla sanità Raffaele Donini. La Regione Emilia Romagna ha fornito oltre un milione e settecento mila euro (400mila euro raccolti grazie alle donazioni dei cittadini) per dotare il reparto di Pneumologia di un area dedicata al l’emergenza L’ Unità di terapia intensiva respiratoria (Utir) è stata costruita in quattro mesi mentre normalmente occorre un anno. All’inaugurazione erano presenti le autorità locali.

“La seconda ondata ha già presentato un picco epidemico da agosto a oggi – ha spiegato l’assessore Donini -. Le regioni sedi di turismo di massa oggi hanno più circolazione del virus. Non è così per l’Emilia Romagna che non è tra le regioni di picco del virus ma lo è invece per il numero di test sierologici e i tamponi svolti: siamo passati da 3mila a 10mila tamponi al giorno. Da fine ottobre avremo a disposizione due milioni di tamponi rapidi che destineremo alle scuole, ai medici di medicina generale e alle attività produttive. In queste ore si sta facendo l’appalto con la regione Veneto. Continuiamo a fare investimenti”.

“Ad oggi in Emilia Romagna si registrano dai 100 ai 120 casi al giorno – ha proseguito l’assesore -.; la metà sono asintomatici e alcuni si positiviazzano mentre sono già isolati. Al momento è tutto sotto controllo, non escludiamo recrudescenza del virus ma siamo pronti per affrontarlo. Questa squadra continuerà a lavorare insieme, è una sfida senza colori politici”.