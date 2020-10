Tragedia della strada: una donna perde la vita dopo essere stata falciata da un’auto

Tragedia in località Santimento, nel comune di Rottofreno, la sera di giovedì 1 ottobre: una donna di 47 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un’auto in corsa, mentre stava passeggiando ai margini della carreggiata. È accaduto poco dopo le 20.00: inutili i tentativi di rianimazione operati dai soccorritori del 118 e della Croce Rossa di San Nicolò, giunti subito dopo il tragico schianto.

Sul posto per gli accertamenti la polizia stradale

© Copyright 2020 Editoriale Libertà