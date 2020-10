Contagi Covid: anche a Piacenza in arrivo l’obbligo della mascherina all’aperto

Ordinanza in via di definizione

Anche a Piacenza verrà introdotto l’obbligo di utilizzare la mascherina all’aperto, come già predisposto in altre città italiane. L’ordinanza in ambito sanitario del sindaco Patrizia Barbieri verrà emanata nella giornata di oggi, 2 ottobre, ed entrerà in vigore con ogni probabilità da domani. Palazzo Mercanti sta predisponendo il documento che contiene tutte le informazioni relative a orari ed eventuali categorie esenti.

A livello nazionale l’obbligo è già previsto dalle 18 alle 6 nei luoghi in cui c’è rischio di assembramento.

Ieri, 1 ottobre, sono stati sette i nuovi casi di Coronavirus scoperti nella nostra provincia, cinque dei quali relativi a persone che presentavano sintomi. In tutta la regione non si è registrato alcun decesso, mentre i nuovi contagiati sono stati 103, per un totale di 35.414. Nei giorni scorsi il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino aveva parlato di un “aumento costante di casi e di una curva in salita”.