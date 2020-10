Curva dei contagi in salita: 17 nuovi casi di Coronavirus nella provincia di Piacenza

Risalgono i contagi da Coronavirus nella provincia di Piacenza. Oggi, 2 ottobre, sono 17 (di cui 12 asintomatici), i nuovi casi registrati. Cinque sono rientri dall’estero (uno dalla Bosnia, uno dalla Francia, uno dal Marocco, uno dalla Spagna, uno dall’Egitto); altri quattro nuovi contagi, di cui uno sintomatico, sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti (di cui due appartenenti a focolai preesistenti); uno grazie agli screening pre-ricovero, quattro perché hanno manifestato sintomi, uno in seguito a test cui è stato sottoposto dopo essersi recato al Pronto soccorso per un’altra patologia; gli ultimi due sono emersi in seguito a screening durante il ricovero. I contagiati salgono così a 5.069 complessivi da inizio epidemia.

DATI REGIONALI – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati 35.577 casi di positività, 163 in più rispetto a ieri, di cui 86 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Sono 30 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38,1 anni.

Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Bologna (37), Piacenza (17), Parma (15), Reggio Emilia (16), Modena (30), Forlì (18) e Rimini (15).

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 4.677 (+23 rispetto a ieri). Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 4.465 (+31), il 95% dei casi attivi. I pazienti in terapia intensiva sono 11 (-3 rispetto a ieri), quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 201 (-5).

Le persone complessivamente guarite hanno raggiunto quota 26.416 (+140 rispetto a ieri).

Non si registrano decessi nel territorio emiliano-romagnolo.

NUOVI CONTAGI – Questi i casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 5.069 a Piacenza (+17, di cui 5 sintomatici), 4.329 a Parma (+15, di cui 7 sintomatici), 5.833 a Reggio Emilia (+16, di cui 7 sintomatici), 4.959 a Modena (+30, di cui 21 sintomatici), 6.383 a Bologna (+37, di cui 20 sintomatici), 586 a Imola (+1, sintomatico), 1.465 a Ferrara (+1, asintomatico), 1.815 a Ravenna (+8, di cui 1 sintomatico), 1.395 a Forlì (+18, di cui 2 sintomatici), 1.136 a Cesena (+5, di cui 4 sintomatici), 2.607 a Rimini (+15, di cui 9 sintomatici).