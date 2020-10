Piogge intense nel Piacentino. Allerta rossa per vento in montagna, scuole chiuse in quattro comuni

Piove a dirotto nel Piacentino, sia in pianura che sulle alture. Al momento si registrano alcuni smottamenti nel comune di Ferriere ma la situazione, in generale, è sotto controllo. I sindaci dei territori interessati dall’allerta rossa diramata dalla Protezione civile per vento forte in montagna sono in costante collegamento con la prefettura per monitorare la situazione. In via precauzionale è stata predisposta la chiusura delle scuole di Farini, Ferriere Ottone e Marsaglia.

L’allerta rossa riguarda i comuni di Ferriere, Ottone, Zerba, Cerignale, Coli e Corte Brugnatella. Sono previste raffiche anche oltre i 100 km orari. Nella notte e nella mattinata di venerdì 2 ottobre si sono registrate abbondanti piogge ma non il vento.

E stata chiesta l’attivazione del Coc (Centro operativo comunale) in tutti i casi di allerta rossa e/o arancione e ogni azione utile alla riduzione dei possibili rischi per l’incolumità di beni e persone, utilizzando anche i sistemi di allerta.