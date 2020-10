Scontro tra due auto a Carpaneto, tre feriti trasportati all’ospedale

Due auto si sono scontrate alle 8,30 di venerdì 2 ottobre in località Madonna della Quercia, nel comune di Carpaneto. Per cause da chiarire, forse legate anche all’intensa pioggia, i veicoli che viaggiavano in direzione opposta, sono entrati in collisione e tre persone sono rimaste ferite, tutte sono state trasportate all’ospedale di Piacenza in condizioni serie ma nessuna sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

