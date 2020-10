Concessioni cimiteriali scadute: 200 salme saranno esumate

Per effetto di un certosino riordino di tutte le vecchie concessioni cimiteriali circa 200 salme verranno esumate dai 15 cimiteri di Alta Val Tidone. Si tratta di vecchie concessioni scadute, in alcune casi anche da decenni, per cui più nessuno dei familiari si è fatto avanti per il loro rinnovo, mentre in altri casi è persino difficile risalire ai proprietari. Il territorio è quello degli ex comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara

