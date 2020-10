Il testimone del crollo del Lenzino: “E’ venuto giù come il ponte di Genova, un’auto con marito e moglie era appena passata”

“Eravamo al bar, avevo gli occhi puntati sul ponte quando, in dieci secondi, l’ho visto venire giù come quello di Genova. Ho ancora la pelle d’oca”, è il drammatico racconto di Gino Valla, residente di Corte Brugnatella. L’uomo ha assistito al crollo del ponte Lenzino sulla Statale 45, oggi 3 ottobre, praticamente in diretta ed è stato il primo a chiamare i soccorsi. “Un’auto con a bordo marito e moglie è passata pochi secondi prima che la strada collassasse, sono dei miracolati – spiega Gino – mentre una moto che stava sopraggiungendo l’ho bloccata io, prima che attraversasse il viadotto e venisse inghiottita. Sono stati attimi di grande paura e agitazione, in vita mia non avevo mai visto niente di simile. Ho pensato che nella vita ci vuole tanta fortuna” – racconta il testimone.

