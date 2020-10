Interrotti i collegamenti verso Genova. Ecco la viabilità alternativa

L’improvviso crollo del ponte Lenzino, avvenuto nel pomeriggio di sabato 3 ottobre, ha causato l’interruzione della viabilità tra la provincia di Piacenza e quella di Genova. Enormi i disagi al traffico. Anas fa sapere che la Statale 45 è chiusa in località Corte Brugnatella (dal chilometro 78,210 al chilometro 78,285).

COME CAMBIA LA VIABILITÀ – Gli automobilisti possono seguire il percorso alternativo lungo la strada provinciale 73 lago (tra Marsaglia e ponte Lenzino) fino a Pieve Montarsolo, per poi proseguire verso Pratolungo sino alla strada provinciale 186 (in provincia di Pavia), in direzione della Statale 45. Dopodiché si può percorrere il ponte sul fiume Trebbia lungo la strada provinciale 24 fino alla Statale 45 in località Ponte Organasco.

Anas, responsabile della Statale 45 e quindi anche dell’infrastruttura caduta, ha annunciato di aver “avviato una indagine tecnica per approfondire le cause del cedimento. I tecnici sono sul posto per gli accertamenti del caso”.