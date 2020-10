Allerta arancione nel Piacentino per il passaggio della piena del Po. Temporali in arrivo

Nuova allerta meteo diramata dal servizio di protezione civile regionale che riguarda anche il nostro territorio. Allerta di colore arancione con riferimento a possibili criticità idrauliche legate al passaggio della piena del Po che però, attualmente, non preoccupa eccessivamente e sembra destinata al transito nella nostra provincia senza esondare al di fuori dagli argini. Anche le aree golenali sembrano essere in salvo.

Rimane in ogni caso lo stato di allerta per le condizioni meteorologiche che, fino alla mezzanotte di martedì 6 ottobre, potrebbero produrre fenomeni di carattere temporalesco che dovrebbero manifestarsi nel Piacentino già dalla serata di oggi.

Nel frattempo, non si sono registrati fortunatamente danni gravi o situazioni che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco nel corso di una notte caratterizzata da fortissime raffiche di vento.

