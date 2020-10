Maxi operazione contro lo spaccio: arresti e perquisizioni in Val Trebbia, in città e in altre province

Un giro di spaccio di droga articolato su più province è stato stroncato dai carabinieri: almeno trenta le persone coinvolte, colpite da arresti, perquisizioni e altri provvedimenti decisi dal tribunale. L’indagine, coordinata dalla Procura di Piacenza, è partita dai militari di Rivergaro e si è allargata non solo alla Val Trebbia, ma anche alla città e ad altre province.

In attesa della comunicazione ufficiale dei dettagli, in queste ore l’eco della maxi-operazione scattata all’alba di oggi si è già diffusa nel nostro territorio.

