Il Covid rallenta a Piacenza: oggi “solo” 14 nuovi contagiati

Dopo la fiammata dei giorni scorsi, torna a rallentare la diffusione del contagio da Coronavirus nella nostra provincia. Oggi si registrano 14 nuovi casi: sei sono stati individuati tramite contact tracing, tre hanno effettuato il tampone su indicazione del loro medico di famiglia, due per la presenza di sintomi manifesti, due sono stati diagnosticati grazie ai test pre-ricovero e uno attraverso i controlli per l’accesso al pronto soccorso.

Dall’inizio dell’epidemia, in Emilia-Romagna sono stati registrati 36.261 casi di positività, 172 in più rispetto a ieri, di cui 81 asintomatici.

I tamponi effettuati sono 11.386, per un totale di 1.231.229. A questi si aggiungono anche 1.962 test sierologici. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 5.154 (+108 rispetto a ieri).

Le persone complessivamente guarite hanno raggiunto quota 26.617 (+61 rispetto a ieri).

Si registrano tre decessi nel territorio emiliano-romagnolo: una donna di 83 anni della provincia di Forlì-Cesena, un uomo di 94 e una donna di 65 anni della provincia di Modena.

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE

Questi i casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 5.185 a Piacenza (+14, di cui 6 sintomatici), 4.397 a Parma (+29, di cui 12 sintomatici), 5.912 a Reggio Emilia (+25, di cui 10 sintomatici), 5.037 a Modena (+14, di cui 8 sintomatici), 6.515 a Bologna (+46, di cui 28 sintomatici), 593 a Imola (+1, sintomatico), 1.470 a Ferrara (+1, asintomatico), 1.841 a Ravenna (+3, di cui 2 sintomatici), 1.454 a Forlì (+11, di cui 5 sintomatici), 1.162 a Cesena (+3, di cui 2 sintomatici), 2.695 a Rimini (+25, di cui 17 sintomatici).