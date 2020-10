Rischio caduta massi, chiusa la strada tra Marsaglia e Salsominore

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza segnala la chiusura al transito, in via cautelativa, di un tratto della strada provinciale 586R di Val D’Aveto per rischio caduta massi, tra Marsaglia e Salsominore, nei pressi della località Ortigà.

Per ragioni di sicurezza, è stata disposta l’interdizione della circolazione. Non si esclude che la strada possa essere riaperta al transito gia nel pomeriggio di oggi, martedì 6 ottobre, dopo l’intervento di disgaggio.

