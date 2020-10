Alta Valtrebbia senza pace: nella notte una scossa di terremoto

È stato avvertita non solo dagli strumenti, ma anche da alcuni cittadini, la scossa di terremoto che, poco dopo la mezzanotte di martedì 7 ottobre, ha avuto come epicentro il comune di Corte Brugnatella. Si è trattato di una scossa pari a 2.5 di magnitudo, registrato a una profondità di otto chilometri. Non si registrano fortunatamente danni a cose o persone. Un evento che giunge a distanza di pochi mesi dalla serie di scosse che avevano colpito la zona creando una comprensibile apprensione. Di certo, dopo il crollo di ponte Lenzino e i problemi di carattere idrogeologico degli ultimi tempi, non un periodo sereno per il territorio dell’alta Valtrebbia.