Coronavirus a scuola, 29 i positivi e 18 istituti coinvolti. Ausl: “Contagi in classe probabili solo in due casi”

La scuola rappresenta un banco di prova importante e delicato per l’andamento dell’epidemia da Coronavirus. L’Ausl di Piacenza ha fornito un aggiornamento della situazione generale nella nostra provincia. Dal 14 settembre, data in cui gli studenti sono tornati in classe, i casi positivi al Covid sono 29 (1 docente). Sono 18 gli istituti e 23 le classi coinvolte. In quarantena attualmente si contano 251 persone, tra alunni, professori e personale della scuola. Secondo l’Azienda sanitaria, la trasmissione del virus potrebbe essere avvenuta all’interno della classe, soltanto in due casi.

