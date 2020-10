La diffusione del contagio resta alta: oggi 28 nuovi casi nella nostra provincia

Sono 28 i nuovi casi di Coronavirus scoperti oggi a Piacenza: 14 sono stati individuati tramite contact tracing, sette notificati dai medici di medicina generale, tre per sintomatologia e tre per screening su categorie a rischio (uno in una Casa residenza per anziani, uno in ambito sanitario, uno luogo di lavoro). Un ultimo, infine, è un caso di rientro dall’estero (Marocco).

In regione, i nuovi contagiati sono 184, su 11.695 tamponi eseguiti: il totale arriva a 36.638 casi.

Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 5.179 (+121), il 96% dei casi attivi. I pazienti in terapia intensiva sono 13 (-1 rispetto a ieri), 232 (+9) quelli negli altri reparti Covid.

Le persone complessivamente guarite hanno raggiunto quota 26.722 (+54 rispetto a ieri).

Purtroppo, anche oggi si registra un decesso nel territorio emiliano-romagnolo: un uomo di 82 anni, in provincia di Parma.

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE

Questi i casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 5.240 a Piacenza (+28, di cui 16 sintomatici), 4.431 a Parma (+19, di cui 10 sintomatici), 5.945 a Reggio Emilia (+23, di cui 18 sintomatici), 5.086 a Modena (+26, di cui 15 sintomatici), 6.594 a Bologna (+34, di cui 23 sintomatici), 595 a Imola (+2, sintomatici), 1.489 a Ferrara (+1, sintomatico), 1.869 a Ravenna (+17, di cui 6 sintomatici), 1.472 a Forlì (+4, di cui 3 sintomatici), 1.183 a Cesena (+13, di cui 8 sintomatici), 2.734 a Rimini (+17, di cui 11 sintomatici)