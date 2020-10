Il ministro De Micheli: “Commissariamento per ponte Lenzino e la Statale 45”

“Ho proposto al presidente del consiglio di commissariare ponte Lenzino e tutta la Statale 45”: lo ha dichiarato il ministro alle Infrastruttutre, la piacentina Paola De Micheli, che nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 9 ottobre, ha partecipato a un sopralluogo al ponte crollato in alta Val Trebbia sabato scorso.

“Realizzeremo un ponte provvisorio in sei mesi al massimo, sarà una struttura di 54 metri già completa. Il costo è di circa due milioni di euro – ha dichiarato Aldo Castellari, capo compartimento Emilia Romagna di Anas -.Nel giro di 20 giorni questo progetto verrà sottoposto alle autorizzazioni, il commissariamento può agevolare le tempistiche. Per il ponte definitivo stiamo ragionando, 14 mesi potrebbero essere un tempo ragionevole. Sulle ragioni del crollo ci sono indagini in atto”.

Più tardi il ministro parteciperà a un incontro in prefettura al quale saranno presenti, tra gli altri, parlamentari piacentini, assessori regionali, sindaci dei territori coinvolti e vertici Anas.