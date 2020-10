Torna in piazza “Fridays for future”, sit in per clima e ambiente

Flash mob in piazza Cavalli a Piacenza questa mattina, venerdì 9 ottobre, per la sezione locale del movimento ambientalista Fridays for Future fondato dall’attivista Greta Thunberg, che ha indetto uno sciopero nazionale per il clima.

Un sit in apartitico e nel rispetto delle norme anti Covid è previsto nel pomeriggio in piazzetta San Francesco dalle 13 alle 18. Al banchetto verranno raccolte le firme per la Dichiarazione di emergenza climatica, ovvero l’insieme di richieste riguardanti l’impegno da parte delle istituzioni nell’attuare interventi contro i cambiamenti climatici.