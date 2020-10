Cade dalla bici e batte la testa, 55enne trasportato all’ospedale

Incidente nel primo pomeriggio di sabato 10 ottobre a Monticelli. Per cause da chiarire, intorno alle 13.30, un uomo in sella a una bici è caduto e ha battuto la testa. E’ successo nella centrale via Martiri della Libertà. Le sue condizioni inizialmente hanno destato particolari preoccupazioni ma con il passare dei minuti l’uomo, un 55enne del paese, si è ripreso ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Piacenza.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà