Domani l’ingresso del nuovo vescovo. Incognita maltempo per i maxischermi

La Diocesi di Piacenza-Bobbio è in fermento. Domani, domenica 11 ottobre, è previsto l’ingresso del nuovo vescovo monsignor Adriano Cevolotto. Cinquecento persone munite di pass potranno entrare in Duomo. Al momento nonostante le previsioni che annunciano maltempo, è confermato anche l’allestimento dei due maxischermi in piazza Duomo e nei chiostri per altre 300 persone (sempre munite di pass già prenotato). L’intento è quello di annullare i maxischermi solo in caso di piogge abbondanti.

Il vescovo verrà accolto sul sagrato alle 15.30 dal sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri e dal prefetto Daniela Lupo che porteranno il saluto della comunità piacentina.

Alle 16 inizierà la cerimonia. Saranno presenti altri sei vescovi oltre a monsignor Cevolotto, si tratta di Gianni Ambrosio, Michele Tomasi, Andrea Turazzi, Ovidio Vezzoli, Piero Marini e Massimo Camisasca. Una delegazione di fedeli e sacerdoti, da Treviso raggiungerà Piacenza per partecipare alla celebrazione.

Telelibertà e Liberta.it seguiranno in diretta l’evento a partire dalle 15.30 mentre sulla pagina Facebook Liberta.it sarà possibile seguire in diretta le tappe della prima giornata piacentina di monsignor Cevolotto.

