Lavori al ponte in località Cantoniera, traffico interrotto il 12 ottobre

Sono in corso i lavori di adeguamento funzionale e miglioramento della sicurezza del ponte sul torrente Nure in località Cantoniera, tra i territori dei comuni di Farini e Ferriere, lungo la strada provinciale n. 654R di Val Nure.

La Provincia fa sapere per che mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli durante l’esecuzione dell’intervento e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone la interruzione del traffico presso il manufatto di attraversamento del torrente Nure, posto in località Cantoniera (nei territori dei Comuni di Farini e Ferriere) al km 45+079 della Strada Provinciale n. 654R di Val Nure, il giorno 12 ottobre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 17.00.

La limitazione è per tutti i veicoli ad eccezione del Trasporto pubblico locale e dei mezzi di soccorso in condizioni di emergenza.