Macchia di olio sul lastricato di via XX Settembre, indaga la polizia locale

Sarà necessario un lavaggio con prodotti appositi, in grado di sciogliere l’unto, per rimuovere la vistosa macchia di olio che da alcuni giorni è visibile sul lastricato di piazza XX Settembre, in pieno centro città a Castel San Giovanni. Al momento non si sa che cosa, un’auto o un furgone, possa aver rilasciato la macchia di olio. Per tale motivo gli agenti della polizia locale hanno disposto alcuni accertamenti volti a risalire all’autore dell’imbrattamento.

