Maltempo in arrivo, allerta meteo per pioggia, vento, frane e piene dei fiumi

L’arrivo di una perturbazione prevista per domani porterà condizioni di tempo perturbato, con temporali nella mattinata in prevalenza sui rilievi e sulla pianura occidentale, con venti da nord-est in particolare sulle aree di crinale centro-occidentale. Nel corso della giornata il maltempo si sposterà verso est. Le previsioni meteorologiche hanno indotto la Protezione civile dell’Emilia-Romagna ad emettere una allerta meteo gialla, per il Piacentino, per frane e piene dei corsi minori, per temporali e vento.

