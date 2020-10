Monsignor Cevolotto alla Caritas: “essenziale la dignità dei più poveri”. In dono un grembiule

Tra le tappe più significative di queste prime ore piacentine di monsignor Adriano Cevolotto c’è stata quella alla sede della Cartias diocesana.

Il nuovo vescovo della diocesi Piacenza-Bobbio ha ricevuto in dono dalle suore Carmelitane un grembiule: sorrisi e ovviamente gli auguri per la nuova avventura pastorale, dopodichè l’incontro con alcuni dei frequentatori dell’istituto. Un vero e proprio incontro con “gli ultimi”: “E’ necessario rispettare la dignità dei più poveri” ha detto il monsignore. E proprio gli ospiti della Caritas hanno mostrato al vescovo un loro lavoro in cemento che ha colpito particolarmente don Cevolotto.