Centrato da un’auto mentre attraversa la strada, bambino all’ospedale di Cremona

Un grande spavento ma fortunatamente niente di eccessivamente grave. E’ il bilancio di quanto accaduto oggi, martedì 13 ottobre, a Castelvetro dove un bambino di circa 10 anni, è stato centrato da un’auto condotta da una donna mentre il giovane stava attraversando la strada Provinciale 10. Il ragazzo ha riportato una ferita ma fortunatamente non ha mai perso conoscenza: le sue condizioni non preoccupavano gli uomini del 118 di Cremona che sono intervenuti con i volontari della Pubblica Assistenza di Monticelli. Il bambino è stato condotto in codice giallo all’ospedale di Cremona.

