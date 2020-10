Il Procuratore Capo: “Sezione investigativa chiusa per avere più agenti sull’emergenza Covid”

Grazia Pradella, Procuratore Capo di Piacenza, è intervenuta sulla chiusura della sezione investigativa della Polizia Locale disposta nei giorni scorsi dal sindaco Patrizia Barbieri e dal comandante Giorgio Benvenuti: “Mi hanno rappresentato in prefettura l’esigenza di avere più uomini impegnati in servizi sul territorio, in particolare sui controlli anti-Covid. Un’istanza istituzionale che va rispettata e di cui non si può non tenere conto anche per rispetto dell’autonomia di un Corpo che non dipende dalla Procura. La politica non c’entra nulla e non sono assolutamente messi in discussione i meriti di questa squadra investigativa”.

