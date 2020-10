Bobbio, visita del ministro. Ausl: “Tre milioni per ampliamento”

E’ stato finanziato per 3.2 milioni di euro l’ampliamento da 1.200 metri quadrati dell’ospedale di Bobbio, il primo passo verso ospedale di montagna e non più di comunità. Lo ha annunciato il direttore generale dell’Azienda sanitaria Luca Baldino nell’incontro con il ministro per la Salute Roberto Speranza all’ospedale di Bobbio.

Partiranno inoltre i lavori di consoldamento antisismico e dal 1 novembre arriverà un nuovo medico.

Il ministro ha applaudito gli operatori della sanità.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà