Coronavirus: record di contagi come a maggio, 61 nuovi casi positivi e un decesso

Continua a salire il contagio da Coronavirus nella provincia di Piacenza: oggi record di contagiati rispetto agli ultimi mesi: 61 nuovi casi registrati di cui 22 sintomatici (ultimo dato simile risale al 2 maggio) che portano il dato complessivo a 5.546. E purtroppo la regione annuncia un decesso: una donna di 95 anni. Sale così a 994 il bilancio delle vittime piacentine dall’inizio dell’epidemia. Per quanto riguarda i nuovi positivi: 32 sono stati individuati con il contact tracing; sei a seguito di segnalazione da parte del medico di famiglia; sei in ambito scolastico e uno in ambito lavorativo; uno per accesso al Pronto soccorso; sei per screening effettuati nelle Cra; due individuati con test pre-ricovero. Infine, tre persone erano rientrate dall’estero (Egitto, Nigeria, Bulgaria), due per test a seguito dell’insorgenza di sintomi e due per i quali non è ancora nota l’origine del contagio.

I DATI REGIONALI – Non va meglio in regione dove dall’inizio dell’epidemia si contano 39.692 casi di positività, 544 in più rispetto a ieri, su 13.563 tamponi eseguiti. Dei nuovi positivi, sono 252 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38 anni. Per quanto riguarda la situazione nelle province, i numeri più elevati si registrano in quelle di Bologna (110), Reggio Emilia (77), Piacenza (61), Modena (58), Parma (58), Rimini (56), Ferrara (45), a Forlì (34), Ravenna (23), a Cesena (11). I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 8.033 (512 in più di quelli registrati ieri).

Sono 61 i pazienti in terapia intensiva (+12 rispetto a ieri) e 404(+12 sempre da ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid. Sul territorio, le 61 persone ricoverate in terapia intensiva sono così distribuite: 5 a Piacenza (stabili rispetto a ieri), 5 a Parma (stabili rispetto a ieri), 2 a Reggio Emilia (stabili rispetto a ieri), 6 a Modena (una in meno di ieri ), 27 a Bologna (+11 in più di ieri); 1 a Imola (stabile rispetto a ieri), 3 a Ferrara (+2); 3 a Ravenna (stabile rispetto a ieri), 3 a Forlì (stabile rispetto a ieri), 2 a Cesena (numero invariato rispetto a ieri) e 4 a Rimini (invariato rispetto a ieri).

NUOVI CONTAGI – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 5.546 a Piacenza (+61, di cui 22 sintomatici), 4.718 a Parma (+58, di cui 20 sintomatici), 6.312 a Reggio Emilia (+77, di cui 64 sintomatici), 5.532 a Modena (+58, di cui 33 sintomatici), 7.141 a Bologna (+110, di cui 57 sintomatici); 646 casi a Imola (+11, di cui 7 sintomatici), 1.735 a Ferrara (+45 di cui 21 sintomatici); 1.985 a Ravenna (+23, di cui 8 sintomatici), 1.710 a Forlì (+34, di cui 22 sintomatici), 1.312 a Cesena (+11, di cui 7 sintomatici) e a 3.055 Rimini (+56, di cui 31 sintomatici).