Covid, oltre 550 casi nei primi 17 giorni di ottobre, tanti quanto nel periodo giugno-settembre

Curva in crescita

Quasi 560 nuovi contagi in 17 giorni, da inizio mese di ottobre; 557 per l’esattezza. Un numero elevato, tanti quanti quelli dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre sommati assieme (558). Oppure, se preferite, più di quelli dei primi 16 giorni di pandemia piacentina (528).

Ieri i contagi nel Piacentino sono stati 53; il giorno prima 61. Per trovare una simile incidenza bisogna fare un salto temporale alla prima settimana di maggio anche se, va detto, sono numeri strettamente dipendenti dai tamponi effettuati e quindi da confrontare con le dovute cautele.

Numeri che, comunque, se letti assieme all’aumento dei casi di ricovero in terapia intensiva (4 ieri a Piacenza) e a quello dei decessi (ieri 5 in regione), devono far riflettere sulla diffusione del virus e sui comportamenti da tenere.