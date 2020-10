Il vescovo Cevolotto a Bobbio per la prima volta: “Sarò vicino alla montagna”

E’ stata la prima volta per monsignor Adriano Cevolotto a Bobbio. Oggi, domenica 18 ottobre, il neo vescovo della diocesi Piacenza-Bobbio è arrivato nella cittadina trebbiense dove resterà per i prossimi tre giorni. Il vescovo è stato accolto dal sindaco Roberto Pasquali e dai parroci della vallata. Monsignor Cevelotto ha pregato sulla tomba di San Colombano e ha poi raggiunto il Duomo intrattenendosi, lungo il cammino, con numerosi fedeli. Nel corso della celebrazione in Duomo, numerosi riferimenti alle criticità della vita in montagna, tema di grande attualità dopo il crollo di ponte Lenzino che ha creato tanti disagi per le popolazioni dell’Alta Valtrebbia.

“Mi vedrete molto spesso e nessuno sarà lasciato solo. L’attività pastorale non si dimenticherà della montagna” ha detto monsignor Cevolotto.