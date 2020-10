Barbieri: “Troppa confusione, chiediamo uniformità”. Videoconferenza con Bonaccini

Il nuovo decreto ministeriale consente ai sindaci di chiudere al pubblico, dopo le 21, vie o piazze nei centri urbani dove si potrebbero creare assembramenti. Il primo cittadino di Piacenza, Patrizia Barbieri, si confronterà in videoconferenza alle 18 con il presidente della Regione Stefano Bonaccini, i sindaci delle città capoluogo, i presidenti delle province per fare chiarezza sulle disposizioni del dpcm e sugli effetti. “C’è molta confusione – ha dichiarato Patrizia Barbieri – ci siamo già sentiti in mattinata con altri sindaci. Abbiamo bisogno di chiarimenti. Vogliamo dare uniformità al territorio con scelte che non siano rimesse a interpretazioni individuali e che potrebbero creare problemi. Si rischierebbe di produrre ulteriore confusione e di non prendere provvedimenti che vadano davvero a tutela della salute e a sostegno delle attività che hanno bisogno di lavorare”.

A tal proposito gli esercenti chiedono più controlli.

“I controlli sono stati intensificati – specifica il sindaco -. Io faccio però anche appello al buon senso delle persone. Un comportamento corretto va nell’interesse della salute propria e di tutta la collettività. Il comportamento sconsiderato va a ricadere anche sull’economia, in particolare nei confronti di chi ha dovuto anche sostenere spese per adeguarsi ai protocolli per poter continuare a lavorare. A causa dell’irresponsabilità di alcuni non vogliamo essere costretti a interventi più incisivi. Non vogliamo tornare alla scorsa primavera”