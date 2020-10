In via Boselli

Terribile schianto nella mattina di lunedì 19 ottobre in via Boselli. Un mezzo per la raccolta dei rifiuti è andato a sbattere contro un albero. Nel violento scontro l’operatore, un 28enne, al volante ha riportato gravi ferite. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi e il personale del 118 per prestare soccorso al ferito.