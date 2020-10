Quarta edizione di “Che Classe!”: da oggi solo votazioni on line

Dopo il grande successo degli scorsi anni, torna per la quarta edizione “Che Classe!”, il gioco di Libertà che premia le scuole piacentine. Anche quest’anno 138 classi tra le scuole materne, elementari e medie del territorio di Piacenza potranno aggiudicarsi uno dei premi in palio nel catalogo preparato per l’iniziativa.

Attenzione, perché c’è una grande novità: quest’anno le votazioni infatti saranno completamente online! A partire da oggi (19 ottobre) e fino al 9 dicembre tramite un banner dedicato al gioco sul sito Liberta.it si raggiungerà una piattaforma sulla quale registrarsi: ogni giorno, ogni utente potrà assegnare un voto alla classe preferita. Più sarà alto il punteggio accumulato nel corso del gioco, maggiori saranno i crediti a disposizione della classe.

Anche quest’anno sarà possibile incrementare il proprio punteggio in due modi.

Da una parte, grazie agli elaborati degli studenti: tra le pagine del quotidiano dedicate al gioco saranno indicati i temi e le scadenze relativi agli elaborati. Quello delle prime due settimane, che deve quindi arrivare entro le ore 23.59 del 31 ottobre, è “Qual è il tuo film o cartone preferito?”. Potrete rispondere con disegni, poesie o racconti, e inviandoli esclusivamente via mail all’indirizzo [email protected] Ogni elaborato vale 5 punti, per un massimo di 50 punti per ogni classe ogni due settimane.

Oppure potrete utilizzare un codice bonus (che cambierà ogni due settimane) che potrete trovare presso Biffi Arte ( Via Chiapponi, 39, 29121 Piacenza PC) e Biffi Gusto (Via Papa Giovanni XXIII°, 42, 26865 San Rocco al Porto LO). Dovrete inserire questo codice in fase di voto: ogni volta che inserirete il codice guadagnerete 3 punti aggiuntivi rispetto al punteggio giornaliero.

Tra le pagine pubblicate sul quotidiano ogni lunedì, mercoledì e domenica troverete anche curiosità sul mondo dei giovani, alcuni degli elaborati arrivati in redazione, le classifiche e le interviste alle realtà imprenditoriali che supportano l’iniziativa.

Tenete d’occhio i mezzi ed i social dell’Editoriale per essere sempre aggiornati sull’andamento del gioco!

Regolamento 2020-2021