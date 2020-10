Tragedia sul lavoro, agricoltore muore schiacciato dal suo trattore

Tragedia sul lavoro in località Torzano, nel comune di Piozzano, sul confine con Pianello: un uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato dal suo trattore. Non ancora del tutto chiara la dinamica dell’incidente che ha visto protagonista un 51enne impegnato in alcune operazioni agricole in un appezzamento di terreno nei pressi dell’abitazione. Intorno alle 20 è scattato l’allarme ma una volta giunti sul posto i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto gli uomini del 118 di Castel San Giovanni oltre ai vigili del fuoco di Piacenza, giunti sul posto con una gru per rimuovere il grosso mezzo.

