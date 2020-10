Donini: “Tra fine ottobre e inizio novembre tamponi rapidi, soprattutto per i lavoratori privati”

L’assessore Raffaele Donini, durante l’audizione in commissione Salute (presieduta da Ottavia Soncini), ha illustrato le azioni di prevenzione che la Regione sta mettendo in campo in questa fase di gestione del Covid-19. “La situazione attuale è sotto controllo e non ci sono problemi sulle terapie intensive: la metà dei pazienti con Covid ricoverati non è intubato e inaugureremo altri 30 posti a Modena nel Policlinico”. Donini ha annunciato l’arrivo dei tamponi rapidi in Emilia-Romagna tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. “Questa settimana – ha spiegato – dovrebbe partire il nostro ordine e nel giro di 15 giorni dovrebbero essere disponibili i tamponi rapidi”. E proprio sull’utilizzo di questi, la Regione sta costruendo “un accordo, con tutta la platea interessata dal Patto per il lavoro, per testare i dipendenti privati, in particolare quelli dai 18 ai 40 anni. Offriremo i tamponi rapidi ai laboratori privati e alle strutture dell’Aiop nelle quali il mondo datoriale andrà a testare i lavoratori, non aggravando il peso sulla sanità pubblica, che dovrà focalizzarsi invece sul contact tracing”.

