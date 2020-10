I carabinieri arrivano per l’assembramento, ma trovano la droga

La segnalazione che era arrivata ieri ai carabinieri era per un assembramento di una ventina di giovani in vicolo del Guazzo, a Piacenza, ma alla fine l’intervento si è concluso con una denuncia per detenzione di droga ai fine di spaccio.

Una volta sul posto, infatti, i militari hanno trovato effettivamente un gruppetto di ragazzi, ma tutti erano distanziati e con la mascherina correttamente indossata. Alla vista della pattuglia, però, uno dei giovani ha lanciato a terra un involucro. Un gesto che non è sfuggito ai militari, che lo hanno recuperato: all’interno c’era una decina di grammi di hashish. Il ragazzo, un 23enne della Nuova Guinea, è stato quindi denunciato.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà