Avo cerca nuovi volontari. Da lunedì 26 ottobre il corso di formazione

Inizia lunedì 26 ottobre un nuovo corso di formazione (il 30esimo a Piacenza) per chi vuole far parte attivamente dell’Avo, associazione volontari ospedalieri. Prima della pandemia i volontari svolgevano attività nelle corsie degli ospedali mentre attualmente sono impegnati nei servizi di check point in ospedale o alla Casa della salute di Borgonovo. L’Ausl fa sapere che non appena sarà possibile, si tornerà a svolgere l’attività in corsia di due ore settimanali.

Il programma del nuovo corso di formazione prevede sette incontri on line, su piattaforma Zoom, con cadenza bisettimanale in orario serale.

Il corso è gratuito e aperto a coloro che intendono prepararsi a svolgere il servizio Avo e può servire come aggiornamento per i volontari già in servizio.

Per iscriversi:

-tramite la segreteria Avo in ospedale, anche via telefono (il lunedì dalle 10 alle 12 0523 302672).

-scrivendo a [email protected]

-chiamando il numero 3479204158, dopo le 19.

Per prestare servizio come volontario occorre:

– essere maggiorenni

– parlare e comprendere perfettamente la lingua italiana

– essere in buone condizioni di salute psicofisica

– avere un’età inferiore a 70 anni

Al termine del corso di formazione ciascun aspirante volontario dovrà sostenere un colloquio attitudinale con un incaricato dell’associazione al fine di poter definire l’idoneità al servizio e l’ammissione a un tirocinio specifico.