Trasporto pubblico, da lunedì prossimo otto autobus in più nel Piacentino

Sono otto gli autobus privati che dalla settimana prossima, nel Piacentino, andranno a potenziare il servizio di trasporto pubblico locale per ridurre l’affollamento sui mezzi frequentati dagli studenti.

L’Emilia-Romagna fa sapere che dalla settimana prossima circoleranno sul territorio regionale un’ottantina di nuovi autobus sui 120 disponibili reperiti ieri dalla Regione da ditte private. I nuovi mezzi si aggiungono ai 272 in più già in circolazione dall’inizio dell’anno scolastico.

“Stiamo facendo il massimo e anche di più – spiega l’assessore regionale ai Trasporti, Andrea Corsini – per garantire la mobilità degli studenti e dei lavoratori. Con questa ulteriore iniezione di risorse destiniamo al trasporto pubblico locale 20 milioni di euro aggiuntivi per aumentare il numero di autobus e di corse quotidiane. Lunedì prossimo, quindi, sulla base delle richieste di Aziende e Agenzie Tpl, inizieranno a circolare 80 autobus in più: quelli che servono, anche per la riduzione della pressione sui mezzi che in alcuni territori viene stimata in diminuzione del 20% circa di passeggeri. E resta aperta la possibilità di ricorrere a eventuali scaglionamenti negli orari scolastici, se in futuro dovesse servire, per distribuire ancora meglio il carico”.

“Uno sforzo importante che rinforza il diritto allo studio – prosegue l’assessore-. Continueremo a monitorare la situazione giorno per giorno, ma è fondamentale, in questa fase di convivenza col virus, che ognuno faccia la propria parte. Per questo raccomando ancora una volta a tutti i viaggiatori di attenersi rigorosamente alle norme anti-Covid, in particolare di utilizzare sempre la mascherina, usare il gel igienizzante disponibile sui mezzi e di rispettare la segnaletica di distanziamento predisposta dalle Aziende Tpl dei territori sia durante l’attesa che a bordo. E nei prossimi giorni – chiude Corsini – incontrerò il prefetto di Bologna per chiedere di aumentare la vigilanza alle fermate: abbiamo bisogno di collaborare tutti insieme per continuare a svolgere con tranquillità le nostre attività quotidiane”.

Dove circoleranno i nuovi bus per i servizi aggiuntivi, dalla prossima settimana:

A Piacenza circoleranno 8 mezzi in più per circa 119mila chilometri fino alla fine dell’anno scolastico; a Parma 12 bus per circa 200mila chilometri aggiuntivi; a Reggio Emilia 15 mezzi per circa 150mila chilometri; a Modena 12 bus per 150mila chilometri; a Bologna circoleranno 15 mezzi per circa 250mila chilometri aggiuntivi, a Ferrara 5 mezzi per 60mila chilometri complessivi. Infine, in Romagna saranno disponibili 12 mezzi per 250mila chilometri aggiuntivi.