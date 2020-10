Per la prima volta un piacentino ha scoperto di essere contagiato grazie all’app Immuni

Prima persona piacentina che scopre di essere positiva al coronavirus grazie alla app Immuni. E’ stato l’alert apparso sul proprio telefonino ad avvisarla, dando indicazioni precise sul comportamento da tenere: mettersi in isolamento e contattare il proprio medico o l’azienda sanitaria per attivare la procedura sanitaria. E dal successivo tampone è emersa la positività.

Tutto nasce da un’altra segnalazione di contagio: un’altra persona – non identificabile dalle aziende sanitarie – ha scoperto di essere positiva e lo ha caricato sulla app Immuni installata sul proprio telefonino. Da lì si è innescato il tam tam di segnalazioni, sempre tramite codici alfanumerici non identificativi, alle persone i cui cellulari erano rimasti vicini per un determinato periodo di tempo a quello della persona infetta.

Un sistema che non consente l’identificazione delle persone, ma che permette di avvisare i potenziali contagiati. E così è stato: una persona piacentina ha scoperto di essere positiva al Covid 19 grazie alla app Immuni.