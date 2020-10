Il provveditore Bocedi: “Nonostante le criticità, la scuola piacentina sta reggendo”

Dalla sicurezza in classe al delicato nodo dei trasporti, passando per la didattica a distanza: temi che, ogni giorno, vedono impegnati in prima linea dirigenti scolastici, insegnanti e studenti di ogni ordine e grado. Il mondo della scuola è sempre più messo a dura prova dalla difficile gestione della pandemia da Coronavirus. “Per il momento, però, nonostante i casi di positività al Covid riscontrati in diversi istituti – ha spiegato Maurizio Bocedi, provveditore scolastico di Parma e Piacenza – il sistema scuola piacentino sembra reggere bene”.

